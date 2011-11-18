〔中国国企〕1-10月国有企业利润总额同比增16%,但10月环比降幅加大

财政部公布,10月国有企业实现利润总额较9月环比下降12.4%,此前三个月的利润环比降幅依次为2.7%、5%和10.5%.

新闻稿并称,1-10月,国有企业累计实现营业总收入30.15万亿元,同比增长23.9%,10月比9月环比下降4.4%.前十个月销售净利率为4.7%,比去年同期下降0.4个百分点.

从行业看,1-10月实现环比利润增幅较大的行业为:交通、化工、施工房地产和轻工;实现利润环比降幅较大的行业为:钢铁、石化、烟草、有色和石油.