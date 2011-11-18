〔中国国企〕1-10月国有企业利润总额同比增16%,但10月环比降幅加大

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月18日电---中国国有企业1-10月共实现利润总额约1.87万亿元人民币,同比增长16%,但10月当月利润的环比降幅继续扩大.
财政部公布,10月国有企业实现利润总额较9月环比下降12.4%,此前三个月的利润环比降幅依次为2.7%、5%和10.5%.
新闻稿并称,1-10月,国有企业累计实现营业总收入30.15万亿元,同比增长23.9%,10月比9月环比下降4.4%.前十个月销售净利率为4.7%,比去年同期下降0.4个百分点.
从行业看,1-10月实现环比利润增幅较大的行业为:交通、化工、施工房地产和轻工;实现利润环比降幅较大的行业为:钢铁、石化、烟草、有色和石油.
其中,有色行业利润已经连续四个月出现月度环比下降.
欲了解更多详情,请点选财政部网站
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--发稿 苏丹; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。