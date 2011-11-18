〔韩国股市〕收低2%,受外资卖超打压

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔11月18日电---韩国股市周五收低,受炼油股和造船股跌势拖累,因投资者在欧债危机恐向全球蔓延的不安气氛中,抛售顺景气类股,转投更加安全的资产.
外资卖超4,160亿韩元股票,连续第二天卖超,机构卖超1,690亿韩元,为连续第四天卖超.
韩股综合股价指数(KOSPI).KS11收低2%,报1,839.17点.(完)
--编译 程琳;审校 侯向明
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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