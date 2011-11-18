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市场报道 | 2011年 11月 18日 星期五 14:18 BJT

〔韩国股市〕收低2%,受外资卖超打压

路透首尔11月18日电---韩国股市周五收低,受炼油股和造船股跌势拖累,因投资者在欧债危机恐向全球蔓延的不安气氛中,抛售顺景气类股,转投更加安全的资产.

外资卖超4,160亿韩元股票,连续第二天卖超,机构卖超1,690亿韩元,为连续第四天卖超.

韩股综合股价指数(KOSPI).KS11收低2%,报1,839.17点.(完)

--编译 程琳;审校 侯向明

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