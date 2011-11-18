美国总统奥巴马向缅甸敞开大门,将派国务卿希拉里下月到访

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透印尼努沙杜瓦11月18日电---美国总统奥巴马周五称，他看到缅甸取得“若隐若现的进步”，表示将派国务卿希拉里访问该国，承诺若该国继续推行民主改革，会与其建立新的关系。
奥巴马目前在巴厘岛出席亚太首脑峰会。他说，他首次与诺贝尔和平奖得主、缅甸民主派领袖昂山素季（Aung San Suu Kyi）通过电话，并表示将派希拉里下月访问缅甸。
他称，释放政治犯、放松媒体管制及解除对昂山素季的软禁，是“近几年我们所目睹缅甸朝改革迈进，采取的几个最重要举措。”
“我们想抓住这一进步的历史机遇，确定缅甸若继续走民主改革之路，将可与美国结成新的关系。”
缅甸去年选举产生了平民政府，结束了近50年的军政权统治。新政府的执政举措与前军政府不同，但许多西方国家仍对其民主改革承诺表示质疑。
奥巴马警告称，如果缅甸不能变得更加开放，那麽会“继续面临制裁和孤立”。
一位美国官员称，奥巴马周四晚上在乘坐空军一号去印尼的途中，与昂山素季通了电话。（完）
--编译：侯雪苹;发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。