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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 14:12 BJT

〔日本股市〕收跌1.2%,因欧元区公债收益率飙升震惊市场

路透东京11月18日电------日股日经指数周五跌破8,400点,触及逾一个月最低水平,此前欧元区国家债券收益率(殖利率)飙升,令投资者恐惧,并引燃对全球信贷环境趋紧的担忧.

日股日经指数.N225下跌1.2%,报8,374.91点.东证股价指数.TOPX下滑1.1%,报719.98点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 程琳

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