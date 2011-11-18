〔全球金融〕标准普尔调整评级方法,近期将更新全球30大银行评级

路透11月18日电---标准普尔计划在三周内更新全球30家最大银行的债信评级,并可能在此过程中调降一部分银行的评级,或许会有令全球债市意外之举.

CreditSights分析师Baylor Lancaster表示,可能面临降级的金融机构包括美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)和摩根士丹利(MS.N).

上述三家银行的发言人拒绝对此置评.

部分欧洲银行亦有可能受到影响.标普在11月9日下调了一系列国家的银行业健康状况评分,其中有丹麦、瑞典、芬兰和荷兰.

标普在对约750家银行集团的债信评级方法进行重大检视修订,此次评级更新就是其中一步.

由于对催生房地产泡沫的抵押贷款证券作出正面评级,标准普尔受到强烈指责.一年多来,标普一直在致力于作出改变.

此次评级更新,亦是标普在母公司麦格希集团(McGraw-Hill)MHP.N将拆分成两家上市公司之际,进行产品改善,并修复声誉的举措之一.

分析师表示,标准普尔煞费苦心地让市场做好迎接评级改变的准备,不过等到其真的公布单个银行评级结果时,可能仍有一些降级行动会令市场感到意外.

"(市场)可能会感到意外的一个原因,是新评级方法非常复杂,模拟出结果也是非常困难的事情."摩根大通旗下财富管理机构研究分析师Beate Muenstermann表示.