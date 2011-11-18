〔中国基金〕农行与无锡市成立其首支人民币私募基金,总规模150亿元

路透北京11月18日电---以资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周五宣布,与无锡市共同成立农银无锡股权投资基金,总规模150亿元人民币,为农行的第一支人民币私募基金.

农行提供的新闻稿并表示,该支基金首期规模为50亿元,将由农银国际和国联金融投资集团共同设立的农银国联投资管理有限公司负责管理.

其投资重点为支柱性产业、战略性新兴产业相关领域的高成长企业,在消费和产业升级过程中出现的高成长潜力企业等.同时,还将参与企业并购重组,促进无锡及江苏地区的产业升级与城市转型.

另外,新闻稿称,该基金旨在以股权投资形式服务于无锡及至全国的优质企业和优质项目,亦标志着农业银行正式进入人民币私募股权资本市场.(完)