〔中国基金〕农行与无锡市成立其首支人民币私募基金,总规模150亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月18日电---以资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周五宣布,与无锡市共同成立农银无锡股权投资基金,总规模150亿元人民币,为农行的第一支人民币私募基金.
农行提供的新闻稿并表示,该支基金首期规模为50亿元,将由农银国际和国联金融投资集团共同设立的农银国联投资管理有限公司负责管理.
其投资重点为支柱性产业、战略性新兴产业相关领域的高成长企业,在消费和产业升级过程中出现的高成长潜力企业等.同时,还将参与企业并购重组,促进无锡及江苏地区的产业升级与城市转型.
另外,新闻稿称,该基金旨在以股权投资形式服务于无锡及至全国的优质企业和优质项目,亦标志着农业银行正式进入人民币私募股权资本市场.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。