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市场报道 | 2011年 11月 18日 星期五 15:07 BJT

〔表格〕德国10月PPI较前月上升0.2%,较上年同期上升5.3%

路透柏林11月18日电---德国联邦统计局周五公布,德国10月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.2%,较上年同期上升5.3%.9月分别为上升0.3%和上升5.5%.

11年10月 11年9月 10年10月

较上月(%) +0.2 +0.3 +0.4

较上年同期(%) +5.3 +5.5 +4.3

指数(基期年为2005) 117.0 116.8 111.1

路透调查预估为,10月PPI较前月上升0.1%,较上年同期升5.3%.(完)

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--编译 侯向明;审校 王洋

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