调查：中国地产业薪资降幅亚洲居首

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港11月18日电---英国皇家特许测量师学会（RICS）和人力资源顾问公司Macdonald & Co发布的报告称，今年亚洲地产专业人士的平均薪资下降，主要是受中国大陆从业人士薪资下滑拖累。
调查报告显示，今年亚洲地产专业人士平均基本薪资下滑了5.8%至89,951美元，其中中国大陆降幅最明显，大幅减少了30%至68,344美元。由于中国政府出台房产限购措施，房屋销量急剧减少，房价也呈现疲势。
据中国周五公布的官方数据，10月70个大中城市新建住宅销售价格同比仅涨2.8%，为连续第三个月涨幅放缓，并为今年以来最低涨幅。
调查表明，香港和新加坡的地产专业人士薪资增长了20%，平均薪资分别为117,969美元和123,778美元。（完）
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。