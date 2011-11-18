《企业看点》--11月18日财务活动报导摘要

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透班加罗尔11月18日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要.
* 金融时报报导,英国百货公司Iceland Foods对部分业务的出售可能面临意外延迟,第二轮竞标预计需到明年举行.[ID:nL5E7MI01J]
* Kingfisher Airlines(KING.NS)董事长Vijay Mallya接受金融时报采访称,与印度私募股权投资者和银行财团的3.7亿美元交易已接近达成,将挽救该公司.[ID:nL3E7MI0H0]
* 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导,积极投资者Nelson Peltz的Trian基金不再持有百事可乐(PEP.N)股份.[ID:nN1E7AG0IW]
* 华尔街日报报导,柯达(Eastman Kodak)EK.N正计划出售在线照片分享部门.[ID:nN1E7AG1AW]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 程琳;审校 隋芬
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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