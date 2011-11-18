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市场报道 | 2011年 11月 18日 星期五 14:59 BJT

《企业看点》--11月18日财务活动报导摘要

路透班加罗尔11月18日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 金融时报报导,英国百货公司Iceland Foods对部分业务的出售可能面临意外延迟,第二轮竞标预计需到明年举行.[ID:nL5E7MI01J]

* Kingfisher Airlines(KING.NS)董事长Vijay Mallya接受金融时报采访称,与印度私募股权投资者和银行财团的3.7亿美元交易已接近达成,将挽救该公司.[ID:nL3E7MI0H0]

* 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导,积极投资者Nelson Peltz的Trian基金不再持有百事可乐(PEP.N)股份.[ID:nN1E7AG0IW]

* 华尔街日报报导,柯达(Eastman Kodak)EK.N正计划出售在线照片分享部门.[ID:nN1E7AG1AW]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 程琳;审校 隋芬

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