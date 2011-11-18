〔中国股市〕沪综指受地产股拖累收挫1.9%至近四周新低,短线料震荡寻底

路透北京11月18日电---中国股市沪综指周五收跌1.9%至近四周新低.分析师认为,目前市场信心不足,对流动性放松的预期迟迟未兑现,缺乏系统性做多动能,而地产股受房价下降打压领跌.短线料大盘维持震荡寻底格局.

沪综指.SSEC收报2,416.562点,跌45.484点,或1.89%;上一收盘低位为10月25日的2,409.672点.该指数本周累计下挫2.6%,为连续第二周下跌.上海地产类指数.SSEP今日收跌2.02%.

国家统计局周五公布房地产数据显示,中国10月有近一半城市房价出现环比下降,同比价格涨幅亦继续放缓,为今年以来最低.在调控不放松的预期下,未来房价或将进一步调整.[ID:nCN1228500]

华西证券分析师毛胜表示,外围欧债危机对投资者心理亦有负面影响,目前市场缺乏上行动能,下一有力支撑点位将为前期2,307点低位.

隔夜美国股市收跌,对欧债危机的担忧加剧导致标普500指数突然跌穿一关键技术位,促使投资者不加思索抛售离场,带动亚洲股市今日亦下挫.

沪深300指数12月合约CIFZ1尾盘报2,619.4点,跌2.08%,成交量为207,297手.(完)