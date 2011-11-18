〔中国股市〕沪综指受地产股拖累收挫1.9%至近四周新低,短线料震荡寻底

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京11月18日电---中国股市沪综指周五收跌1.9%至近四周新低.分析师认为,目前市场信心不足,对流动性放松的预期迟迟未兑现,缺乏系统性做多动能,而地产股受房价下降打压领跌.短线料大盘维持震荡寻底格局.
沪综指.SSEC收报2,416.562点,跌45.484点,或1.89%;上一收盘低位为10月25日的2,409.672点.该指数本周累计下挫2.6%,为连续第二周下跌.上海地产类指数.SSEP今日收跌2.02%.
国家统计局周五公布房地产数据显示,中国10月有近一半城市房价出现环比下降,同比价格涨幅亦继续放缓,为今年以来最低.在调控不放松的预期下,未来房价或将进一步调整.[ID:nCN1228500]
华西证券分析师毛胜表示,外围欧债危机对投资者心理亦有负面影响,目前市场缺乏上行动能,下一有力支撑点位将为前期2,307点低位.
隔夜美国股市收跌,对欧债危机的担忧加剧导致标普500指数突然跌穿一关键技术位,促使投资者不加思索抛售离场,带动亚洲股市今日亦下挫.
沪深300指数12月合约CIFZ1尾盘报2,619.4点,跌2.08%,成交量为207,297手.(完)
--发稿 宿泱韫/尹媛婷; 审校 张喜良
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。