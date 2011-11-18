温家宝：中国愿与东盟永做好邻居

(本由路透中文网编译提供)

路透印度尼西亚努沙杜瓦11月18日电---中国国务院总理温家宝周五表示，中国希望维持东南亚地区和平稳定，并将加深与该地区的贸易经济关系。他此番表态试图安抚东南亚国家对中国的紧张情绪。

在印度尼西亚巴厘岛会见东盟国家领导人时，温家宝称中国珍视与东盟的关系。

在中国政府网发布的温家宝讲话中，他说：“中国与东盟的务实合作拥有扎实基础，潜力巨大，具备向更高目标迈进的有利条件。”

“中国愿与东盟永做好邻居、好朋友、好夥伴，密切协调与配合，努力推动落实达成的各项共识，更多造福人民，为地区和平与繁荣作出更大贡献。”

讲话并未提及南中国海争端。

中国称拥有南中国海主权。越南、菲律宾、台湾、马来西亚和文莱等国家和地区也均表示对该海域拥有主权，它们同美国和日本就此争端对中国政府施压。

美国政府称，美国总统奥巴马将于周六在巴厘岛举行的另一个峰会上，提出南中国海问题。中国表示，不希望讨论该问题，更愿意同直接涉及的国家通过双边讨论解决问题。

印度尼西亚外交部长马蒂对记者表示，在与温家宝的会谈中，南中国海问题被提出来，中方对于未来讨论该水域的相关问题发出了积极的信号。

马蒂说：“我认为这是很重要的进展。”（完）