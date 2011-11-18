〔日本股市〕破8,400点创逾一个月最低,受欧元区公债收益率飙升影响(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京11月18日电---日股日经指数周五跌破8,400点,创逾一个月来最低.此前欧元区国家公债收益率(殖利率)飙升令投资者惊慌,且引发全球信贷紧缩的担忧.
奥林巴斯(7733.T)结束四连涨,暴跌超过16%,不过本周仍飙升35.9%.
西班牙和法国公债较德国可比公债利差触及欧元问世以来最高,此前标债需求不佳.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。