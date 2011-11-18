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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 14:59 BJT

〔日本股市〕破8,400点创逾一个月最低,受欧元区公债收益率飙升影响(更新版)

(新增细节)

路透东京11月18日电---日股日经指数周五跌破8,400点,创逾一个月来最低.此前欧元区国家公债收益率(殖利率)飙升令投资者惊慌,且引发全球信贷紧缩的担忧.

奥林巴斯(7733.T)结束四连涨,暴跌超过16%,不过本周仍飙升35.9%.

西班牙和法国公债较德国可比公债利差触及欧元问世以来最高,此前标债需求不佳.

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