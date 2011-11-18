版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 15:01 BJT

〔韩国股市〕收低2%,顺景气类股遭遇抛售(更新版)

(新增细节)

路透首尔11月18日电---韩国股市周五收低,受炼油股和造船股跌势拖累,因投资者在欧债危机恐向全球蔓延的不安气氛中,抛售顺景气类股,转投更加安全的资产.

外资卖超4,160亿韩元股票,连续第二天卖超,机构卖超1,690亿韩元,为连续第四天卖超.

"对欧债危机的恐惧四散蔓延,这打击了投资者的信心,"三星证券市场分析师Kwak Joong-bo说.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐