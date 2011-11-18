〔韩国股市〕收低2%,顺景气类股遭遇抛售(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透首尔11月18日电---韩国股市周五收低,受炼油股和造船股跌势拖累,因投资者在欧债危机恐向全球蔓延的不安气氛中,抛售顺景气类股,转投更加安全的资产.
外资卖超4,160亿韩元股票,连续第二天卖超,机构卖超1,690亿韩元,为连续第四天卖超.
"对欧债危机的恐惧四散蔓延,这打击了投资者的信心,"三星证券市场分析师Kwak Joong-bo说.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。