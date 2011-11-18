美国百余富豪上书国会要求对其增税

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月16日电（记者 Thomas Ferraro）---美国近140名百万富翁周三请求国会，为国家考虑，应向他们多征税。

企业和商界领袖向总统奥巴马及国会领袖致函称：“请做这件正确的事，提高对我们的征税。”信中提到，良好的经济曾让他们受益。

这封信由“财政力量之爱国富豪团”（Patriotic Millionaires for Fiscal Strength）的138名成员联名签署。该组织一年前成立，当时旨在说服国会终止前总统小布什实施的富人减税政策，不过未获得成功。

现在该组织又向由12名国会议员组成的“超级委员会”提出同样要求。该委员会正努力使两党达成协议，未来10年至少减赤1.2万亿美元，以帮助美国财政走上健康的轨道。

奥巴马及其他民主党人士一直在推动提高对富人的税收，以帮助削减赤字。但控制众议院的共和党却对此表示反对，他们认为提高富人税收会影响就业。

“爱国富豪团”对共和党的说法提出异议。

高级教育技术公司CampusWorks董事长舍恩伯格（Eric Schoenberg）称，若国会同意结束小布什时代的富人减税政策，对他和该组织其他百万富翁的影响“就如同一只死苍蝇对一次野餐的干扰那样”。

舍恩伯格不愿估计还有多少百万富翁同意他的观点，不过他对记者表示：“有大量的人跟我们想的一样。”

Computervision Corp创始人维勒斯（Phil Villers）称：“我们中能承受税收增加的人应该站出来，这是我们要向‘超级委员会’传递的信息，希望他们可以听取。”（完）