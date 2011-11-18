美国百余富豪上书国会要求对其增税

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月16日电（记者 Thomas Ferraro）---美国近140名百万富翁周三请求国会，为国家考虑，应向他们多征税。
企业和商界领袖向总统奥巴马及国会领袖致函称：“请做这件正确的事，提高对我们的征税。”信中提到，良好的经济曾让他们受益。
这封信由“财政力量之爱国富豪团”（Patriotic Millionaires for Fiscal Strength）的138名成员联名签署。该组织一年前成立，当时旨在说服国会终止前总统小布什实施的富人减税政策，不过未获得成功。
现在该组织又向由12名国会议员组成的“超级委员会”提出同样要求。该委员会正努力使两党达成协议，未来10年至少减赤1.2万亿美元，以帮助美国财政走上健康的轨道。
奥巴马及其他民主党人士一直在推动提高对富人的税收，以帮助削减赤字。但控制众议院的共和党却对此表示反对，他们认为提高富人税收会影响就业。
“爱国富豪团”对共和党的说法提出异议。
高级教育技术公司CampusWorks董事长舍恩伯格（Eric Schoenberg）称，若国会同意结束小布什时代的富人减税政策，对他和该组织其他百万富翁的影响“就如同一只死苍蝇对一次野餐的干扰那样”。
舍恩伯格不愿估计还有多少百万富翁同意他的观点，不过他对记者表示：“有大量的人跟我们想的一样。”
Computervision Corp创始人维勒斯（Phil Villers）称：“我们中能承受税收增加的人应该站出来，这是我们要向‘超级委员会’传递的信息，希望他们可以听取。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。