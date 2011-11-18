〔欧洲金融〕希腊债务互换或令该国2012年预算缺口缩窄--电台

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透雅典11月18日电---希腊国营电台NET周五报导称,希腊2012年预算计划案将显示,如果商议中的削减债务维持成本的债务互换顺利推行,那麽预算赤字料将相当于国内生产总值(GDP)的5.4%.
NET电台还称,若扣除债务互换的影响,那麽预算草案将显示,明年财政缺口料将相当于GDP的7%,2011年料为9%.
希腊政府计划在周五1000GMT向议会递交最终的2012年预算计划.
Kathimerini报纸报导称,根据预算草案,2011年预算赤字与GDP之比可能高达9.3%,高于总理帕帕季莫斯上周估计的约9%.
根据欧盟/国际货币基金组织(IMF)的援助要求,希腊必须努力削减其债务,而财政表现是其中的重要一环.
欧盟领导人上个月同意,将民间投资者所持希腊债券的价值减记50%,以减轻该国债务负担.(完)
--编译 许娜;审校 丁琦
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路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。