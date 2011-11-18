〔欧洲金融〕希腊债务互换或令该国2012年预算缺口缩窄--电台

路透雅典11月18日电---希腊国营电台NET周五报导称,希腊2012年预算计划案将显示,如果商议中的削减债务维持成本的债务互换顺利推行,那麽预算赤字料将相当于国内生产总值(GDP)的5.4%.

NET电台还称,若扣除债务互换的影响,那麽预算草案将显示,明年财政缺口料将相当于GDP的7%,2011年料为9%.

希腊政府计划在周五1000GMT向议会递交最终的2012年预算计划.

Kathimerini报纸报导称,根据预算草案,2011年预算赤字与GDP之比可能高达9.3%,高于总理帕帕季莫斯上周估计的约9%.

根据欧盟/国际货币基金组织(IMF)的援助要求,希腊必须努力削减其债务,而财政表现是其中的重要一环.

欧盟领导人上个月同意,将民间投资者所持希腊债券的价值减记50%,以减轻该国债务负担.(完)