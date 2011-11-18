〔全球金属〕现货供应增加,亚洲原铝买家寻求压低明年溢价

路透香港11月18日电---周五买卖双方均表示,因现货供应增加,买家当前寻求压低2012年运抵中国和香港的原铝溢价.

他们表示,全球生产商和国际贸易公司此前向中国和香港买家为品质好的西方标准铝,索要的价格每吨较伦敦金属交易所(LME)铝价CMAL3高出98-110美元.

2011年的交易溢价大多在每吨约100-110美元,2010年则为120美元左右.

"毋庸置疑,我们当前为明年寻求两位数的溢价.现货供应增加,且现货溢价已经走低."亚洲一铝加工企业的采购员称.

该企业称,其还担心明年欧元区和美国的铝制品需求维持低迷,这将降低中国的铝半成品出口,从而也将抑制中国的原铝进口需求.

中国广东省一家铝制品工厂的经理称,其公司未接受明年上半年交货,稍高于100美元的溢价.

"内部来讲,我们看跌明年的溢价,因LME一些库存将释放出来,实货供给可能会上升,"一家国际贸易商的交易员说.

交易员表示,预计全球有逾100万吨铝库存将从融资交易中释放出口,它们或在未来几个月进入买家仓库.他们表示,有一些原铝目前正在亚洲市场上销售.

目前还不清楚这些铝库存中有多少在LME的交割仓库.

2011年5月,LME交割仓库的铝库存触及逾471万吨的纪录高位,周四为456万吨.分析师认为,在LME交割仓库以外还有400-450万吨的铝库存.

据称LME交割仓库铝库存的约70%被融资交易占用.

**现货供应增加**

交易商说,在亚洲,原铝的现货供应增加,但需求维持低迷,从而推低了现货溢价.

交易商并称,中国的铝锻造商不是很想进口原铝,因国内铝价偏低,同时东南亚买家亦放缓购买,主因出口订单疲弱.中国是全球最大的铝生产国和消费国.

前述采购员表示,"我们收到了更多现货铝的卖单.许多人都想卖出,但他们似乎不会很快脱手."

广东港口按包含运费及保险费等在内的到岸价格(CIF),优质西方标准现货铝的溢价约为110美元,而9月时为120-150美元.

前述铝制品工厂的经理说,将LME在亚洲的铝库存运至广东港口的成本已有所下降,因此溢价可能最低到约80美元.

交易商表示,运至韩国的现货原铝溢价约为105美元,之前数月为110-130美元.韩国是亚洲主要的现货铝买家之一.

印度国家铝业公司(NALU.NS)上周按89美元的低溢价出售现货铝,这亦给亚洲现货铝溢价增添了压力.印度铝业公司上月的交易溢价为97美元,9月时为近102美元.(完)