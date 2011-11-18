〔东京汇市〕欧元因空头回补微涨,但料仍处下行趋势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元处于下行趋势,但可能逐步走跌--交易商
* 避险情绪升温支撑美元
* 澳元兑美元跌回至平价下方
* 市场忧虑加剧,因欧洲银行业融资环境趋紧
路透新加坡11月18日电---欧元周五小升,因交易商在其最近跌至五周低位後回补空仓,但欧元料仍处于下行趋势,因人们担心欧债危机将渐渐失控.
欧元抛压本周加重,因有迹象显示,债务危机蔓延至法国等欧元区核心国家.欧元恐将创下自9月初以来的最大单周跌幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。