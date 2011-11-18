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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 15:18 BJT

〔东京汇市〕欧元因空头回补微涨,但料仍处下行趋势

* 欧元处于下行趋势,但可能逐步走跌--交易商

* 避险情绪升温支撑美元

* 澳元兑美元跌回至平价下方

* 市场忧虑加剧,因欧洲银行业融资环境趋紧

路透新加坡11月18日电---欧元周五小升,因交易商在其最近跌至五周低位後回补空仓,但欧元料仍处于下行趋势,因人们担心欧债危机将渐渐失控.

欧元抛压本周加重,因有迹象显示,债务危机蔓延至法国等欧元区核心国家.欧元恐将创下自9月初以来的最大单周跌幅.

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