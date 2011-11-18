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债券 | 2011年 11月 18日 星期五 15:25 BJT

〔欧元债市〕德债期货走高,因市场担忧欧债危机蔓延且股市下跌

路透伦敦11月18日电---德国公债期货周五走高.此前全球股市下跌,投资者对于欧债危机扩散的忧虑重重,尽管意大利新政府宣布改革计划.

意大利新任总理蒙堤宣布全面措施,以使该国摆脱危机.他表示,意大利人面临"严重的紧急情势".

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