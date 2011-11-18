〔中国票据市场〕转贴利率低位持稳,短期内下行动力暂不足

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月18日电---中国票据市场转贴利率周五低位持稳.信贷调控趋松虽拓展了银行的收票空间,但随着利率水平的节节下行,资金成本的支撑作用已开始显现,如果货币政策没有进一步放松,短期内转贴利率的下行动力暂不足
"月初到现在其实也没降多少,资金成本在这,长期的(货币市场利率)三个月Shibor下来并不多,"上海一银行交易员称.
他并称,近两日市场资金面偏紧,货币市场利率也随之反弹,这也对转贴利率有所抑制.
上海银行间同业拆放利率Shibor三个月期品种SHIBOR=周五报5.6550%,此前年内高点为6月28日的6.4611%.
中国央行周三公布三季度货币政策报告称,国内经济潜在的增长水平将逐步趋缓,将把握好政策的力度和节奏,适时适度进行预调微调.并称通胀预期短期内难以轻易改变,物价调控不能松懈.[ID:nCN1223640]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
--------------------------------------------------------
今日 8.8829/8.3022 9.3014/8.7658 10.7250/9.8570
上日 8.9179/8.3333 9.3326/8.7924 10.7250/9.8570
--------------------------------------------------------
变动 -3.50bp/-3.11bp -3.12bp/-2.66bp 0bp/0bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价反弹**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.2958%,较上日6.2697%反弹.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.1378/3.0696 3.1936/3.1282
上日 3.1115/3.0405 3.1930/3.1190
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。