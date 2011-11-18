〔中国票据市场〕转贴利率低位持稳,短期内下行动力暂不足

路透上海11月18日电---中国票据市场转贴利率周五低位持稳.信贷调控趋松虽拓展了银行的收票空间,但随着利率水平的节节下行,资金成本的支撑作用已开始显现,如果货币政策没有进一步放松,短期内转贴利率的下行动力暂不足

"月初到现在其实也没降多少,资金成本在这,长期的(货币市场利率)三个月Shibor下来并不多,"上海一银行交易员称.

他并称,近两日市场资金面偏紧,货币市场利率也随之反弹,这也对转贴利率有所抑制.

上海银行间同业拆放利率Shibor三个月期品种SHIBOR=周五报5.6550%,此前年内高点为6月28日的6.4611%.

中国央行周三公布三季度货币政策报告称,国内经济潜在的增长水平将逐步趋缓,将把握好政策的力度和节奏,适时适度进行预调微调.并称通胀预期短期内难以轻易改变,物价调控不能松懈.[ID:nCN1223640]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

--------------------------------------------------------

今日 8.8829/8.3022 9.3014/8.7658 10.7250/9.8570

上日 8.9179/8.3333 9.3326/8.7924 10.7250/9.8570

--------------------------------------------------------

变动 -3.50bp/-3.11bp -3.12bp/-2.66bp 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价反弹**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.2958%,较上日6.2697%反弹.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.1378/3.0696 3.1936/3.1282

上日 3.1115/3.0405 3.1930/3.1190

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)