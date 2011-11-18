〔中国债市〕交易所信用债收益率略升,利好出尽後获利盘回吐施加压力

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月18日电---中国证券交易所市场信用债收益率本周小幅反弹.对于紧缩调控政策局部放松的预期,市场已经充分反应,在无新的利好刺激下,部分获利盘回吐,造成信用债收益率的上涨.
业内人士并认为,股市走势孱弱而债市趋牛,预计一些混合型基金将继续增加债市配置,未来交易所债市走势仍将偏好.
"前一段时间,大家觉得政策可能放松的时候,一窝蜂的去买债,收益率降的太快了,"上海一债券基金经理指出."(收益率)不可能持续降,这周资金面略微偏紧,再加上前期积累的获利盘了结,(收益率)就反弹了."
他并认为,尽管收益率暂时反弹,但这并不能改变债市趋"牛"的格局,随着将来紧缩调控政策的渐进退出,债市的收益率还将进一步下行,且收益率回落的品种范围将会扩大到AA+以下的一些信用等级偏低的品种,预计未来交易所债市的走势仍将偏暖.
中国沪综指.SSEC周五收报2,416.562点,为近四周新低;该指数本周累计下挫2.6%,为连续第二周下跌.[.SSCN]
以下是沪、深交易所主要债券指数情况:
证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低
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上证企业债指数.SSECBI 146.7335 -0.1413 146.9381 146.6426
上证公司债指数.SSEEBI 130.2699 -0.0989 130.4315 130.1579
上证分离债指数.SSEDCBI 130.5151 -0.3725 130.9099 130.4328
上证国债指数.SSEBI 130.6984 +0.1996 130.7160 130.5166
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深证企债指数.SZCBI 124.5250 -0.3110 124.8380 124.4210
========================================================================(完)
--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。