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债券 | 2011年 11月 18日 星期五 15:59 BJT

〔欧洲经济〕欧洲央行将采取必要举措来对抗债务危机--管委马库赫

路透法兰克福11月18日电---欧洲央行(ECB)管委会成员马库赫(Jozef Makuch)周五表示,该央行在债务危机中将采取必要举措,但拒绝就债券购买计划进行更多置评.

在一个会议间隙被问及欧洲央行是否能采取更多措施对抗危机时,马库赫表示:"我们将采取必要举措."(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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