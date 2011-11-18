〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶下跌,但仍受到支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
"投资者在周末前获利了结,不过价格仍受到支撑,因为市场认识到主要橡胶生产国不会让价格下跌."一位交易商称.
全球三大产胶国--泰国、印尼和马来西亚将于周末在曼谷开会,商讨稳定橡胶市场的措施.
布兰特原油期货周五持稳于每桶108美元,前一日大幅下跌,因欧洲勉力避免债务危机失控并损及全球经济,引发了对石油需求增长的担心.[ID:nCN1228692]
交易商表示,无论主要生产国推出何种措施支持价格,TOCOM期胶下周都料将反弹.(完)
--编译 王洋/洪曦;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。