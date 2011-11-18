〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶下跌,但仍受到支撑

"投资者在周末前获利了结,不过价格仍受到支撑,因为市场认识到主要橡胶生产国不会让价格下跌."一位交易商称.

全球三大产胶国--泰国、印尼和马来西亚将于周末在曼谷开会,商讨稳定橡胶市场的措施.

布兰特原油期货周五持稳于每桶108美元,前一日大幅下跌,因欧洲勉力避免债务危机失控并损及全球经济,引发了对石油需求增长的担心.[ID:nCN1228692]

交易商表示,无论主要生产国推出何种措施支持价格,TOCOM期胶下周都料将反弹.(完)