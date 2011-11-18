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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 16:06 BJT

〔金属期市〕LME期铜下跌,受累于西班牙和法国债券收益率高企

* LME期铜跌0.2%,沪铜跌2%

* 西班牙和法国借款成本高企增添忧虑

* 惠誉警告可能调降美国银行业者的"稳定"评级展望

路透上海11月18日电---伦敦期铜周五下跌,受累于西班牙和法国借款成本高企,市场忧虑欧债问题蔓延.

分析师亦关注惠誉的警告.惠誉表示,可能下调拥有大型资本市场业务的美国银行业者的"稳定"评级展望,暗示其对欧元区债务问题有较高敞口.

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