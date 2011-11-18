〔金属期市〕LME期铜下跌,受累于西班牙和法国债券收益率高企

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* LME期铜跌0.2%,沪铜跌2%
* 西班牙和法国借款成本高企增添忧虑
* 惠誉警告可能调降美国银行业者的"稳定"评级展望
路透上海11月18日电---伦敦期铜周五下跌,受累于西班牙和法国借款成本高企,市场忧虑欧债问题蔓延.
分析师亦关注惠誉的警告.惠誉表示,可能下调拥有大型资本市场业务的美国银行业者的"稳定"评级展望,暗示其对欧元区债务问题有较高敞口.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。