〔日本债市〕公债价格上涨,有迹象显示日圆货币市场浮现资金忧虑

路透东京11月18日电---日本公债价格周五上涨,因欧元区国家债券收益率(殖利率)大涨,推升对于债务危机失控的忧虑,日债收益率曲线呈现看涨的走平趋势,因超长期债受逢低买盘推动.

有迹象显示,全球资金紧张或蔓延到亚洲.三个月期欧洲日圆利率期货JEYv1跌至99.640的八个月低位,两年期互换利率JPYSB6L2Y=和两年期日债收益率JP2YTN=JBTC之差走阔至25.4个基点,为一年最高.