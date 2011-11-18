〔日本债市〕公债价格上涨,有迹象显示日圆货币市场浮现资金忧虑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月18日电---日本公债价格周五上涨,因欧元区国家债券收益率(殖利率)大涨,推升对于债务危机失控的忧虑,日债收益率曲线呈现看涨的走平趋势,因超长期债受逢低买盘推动.
有迹象显示,全球资金紧张或蔓延到亚洲.三个月期欧洲日圆利率期货JEYv1跌至99.640的八个月低位,两年期互换利率JPYSB6L2Y=和两年期日债收益率JP2YTN=JBTC之差走阔至25.4个基点,为一年最高.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。