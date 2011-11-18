〔希腊政经〕IIF总裁称11月末完成与希腊的债务谈判是乐观看法

路透法兰克福11月18日电---国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)表示,完成与希腊政府的债务谈判可能还需要数周时间.

"11月末是一个乐观的时间表.我们希望尽可能迅速地推进此事,"他周五在欧洲银行业大会上表示.

希腊债务机构一高级官员周四称,其预计在11月底之前至少达成一项协议.[ID:nCN1228064](完)