〔中国债市〕技术修正带动人民币利率互换略升,下周或继续走高但涨幅有限

路透上海11月18日电---中国人民币利率互换(IRS)周五略升,源于流动性偏紧以及前期过快下跌後技术性修正.政策真空期内该两项因素短期或仍将主导市场,预计下周互换利率仍可能上升,涨幅估在10-20个基点(bp).

交易员指出,此前机构预期过于乐观,导致IRS下跌过度,所以如今向上修正属正常情况.不过市场对流动性日趋缓和的预期仍然保持一致,故而IRS上涨动力料也有限,不会大幅走升.

"资金面紧张了点,所以(IRS)小幅上涨...下周IRS还能反弹,但是也就在10-20个点,不会太多,因为(资金面)紧张只是个迹象,没有实际政策支持它,"上海一外资银行交易员称.

北京一银行交易员指出,除流动性因素外,IRS投资者也正观望欧债危机的解决进展,相机而动.他称"欧洲出了问题,中国也难独善其身,到时更容易有政策出台."

中国银行间市场周五质押式回购利率CN1DRP=CFXS持续攀高,七天期品种盘间波动剧烈.部分大型银行筹措跨月资金令市场情绪紧绷,预计月底前资金情况仍偏紧.[ID:nCN1228512]

希腊正忙于确保80亿欧元的援助资金于下月前到位,但明年1月时该国需要的资金将是这个数字的10倍.国际贷款人有可能咬紧牙关,悉数支付上述金额,以免该国债务无序违约把意大利也拖下水.[ID:nCN1228442]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.4150/3.5400 3.0607/3.1507 3.0900/3.1771 3.2200/3.3143 3.1620/3.4760

周四 3.4000/3.5083 3.0364/3.1179 3.0671/3.1557 3.2029/3.2971 3.1340/3.4420

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变动+0.0150/+0.0317 +0.0243/+0.0328 +0.0229/+0.0214 +0.0171/+0.0172 +0.0280/+0.0340

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)