〔欧洲金融〕OECD秘书长葛利亚称,欧洲央行应进一步降息--报载

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透布拉格11月18日电---媒体周五援引经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚的话称,欧洲央行在本月稍早意外下调利率後,还应进一步降息.
葛利亚在接受捷克报纸Lidove Noviny的采访时表示,他并不担忧欧元区通胀状况,而经济增长乏力却值得担心.
"我个人的看法是,目前1.25%的利率还应再降,"该报援引葛利亚的话称.
"我认为物价将会回落.民众和政府的支出双双下滑,因此零售业者终将被迫降价."
葛利亚还表示,OECD预计未来两年,其所有成员国都将进一步受创或仅录得微幅增长.
葛利亚将于周五晚些时候在捷克为OECD报告作介绍.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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