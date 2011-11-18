〔欧洲金融〕OECD秘书长葛利亚称,欧洲央行应进一步降息--报载

路透布拉格11月18日电---媒体周五援引经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚的话称,欧洲央行在本月稍早意外下调利率後,还应进一步降息.

葛利亚在接受捷克报纸Lidove Noviny的采访时表示,他并不担忧欧元区通胀状况,而经济增长乏力却值得担心.

"我个人的看法是,目前1.25%的利率还应再降,"该报援引葛利亚的话称.

"我认为物价将会回落.民众和政府的支出双双下滑,因此零售业者终将被迫降价."

葛利亚还表示,OECD预计未来两年,其所有成员国都将进一步受创或仅录得微幅增长.

葛利亚将于周五晚些时候在捷克为OECD报告作介绍.(完)