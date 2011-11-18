〔外汇期权〕欧元/美元略微走坚,期权隐含波动率变动不大--IFR

IFR伦敦11月18日电---欧元兑美元稍稍走坚,目前在1.35区间的低端,昨日曾从亚洲盘初的新周期低点1.3421升至1.3540.不过在1.35区间的中高端有沉重卖单,因此欧元很难进一步走强.

一个月期价平期权隐含波动率昨日报15.5%,伦敦早盘也在该水准,周三曾测试上周峰值16.5%.一年期隐含波动率较周三的新周期高位16.0%仅仅低出0.25%.一个月期风险逆转指标(RR)报3.6%,偏向于欧元卖权,上周曾创下纪录新高4.2%.目前市场做多欧元卖权,如果边界在1.3400下方的触碰生效选择权被触发,会导致市场更加做多欧元卖权,因此波动率不太可能上升,除非现汇进一步下滑.

一个月期英镑/美元期权隐含波动率报10.25%左右,本周曾达到10.5%,但英镑一直承压,交易员担心英镑後市或将进一步走跌.

尽管现汇价格隔夜跌破平价水准,但澳元/美元期权隐含波动率变动很小,一个月期隐含波动率过去几日在18.0%附近.

一个月期美元/日圆隐含波动率在8.8%附近的长期低点.一年期波动率停滞在12.1%.(完)