〔中国汽车〕克莱斯勒召回7,153辆进口吉普牧马人越野车--质检总局

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月18日电---中国国家质检总局周五通报称,克莱斯勒集团有限责任公司将自2012年1月13日起召回进口2008-2010款吉普牧马人越野车,因车底护板缺陷.
质检总局在其网站上发布通告称,本次召回范围内的车辆在中国大陆地区涉及7,153辆,生产日期为2007年9月1日至2010年7月9日.
通报表示,召回原因是2008-2010款牧马人车底护板的设计会造成可燃物易堆积，若不及时清除,有可能增加起火的风险.克莱斯勒会将召回涉及的牧马人车辆的变速箱护板换装为护杆.
克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司将通知相关已知客户,并邀请他们与最近的特许服务中心取得联系,以安排相关的免费检查和更换.(完)
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--发稿 宿泱韫;审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。