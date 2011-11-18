〔中国汽车〕克莱斯勒召回7,153辆进口吉普牧马人越野车--质检总局

路透北京11月18日电---中国国家质检总局周五通报称,克莱斯勒集团有限责任公司将自2012年1月13日起召回进口2008-2010款吉普牧马人越野车,因车底护板缺陷.

质检总局在其网站上发布通告称,本次召回范围内的车辆在中国大陆地区涉及7,153辆,生产日期为2007年9月1日至2010年7月9日.

通报表示,召回原因是2008-2010款牧马人车底护板的设计会造成可燃物易堆积，若不及时清除,有可能增加起火的风险.克莱斯勒会将召回涉及的牧马人车辆的变速箱护板换装为护杆.

克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司将通知相关已知客户,并邀请他们与最近的特许服务中心取得联系,以安排相关的免费检查和更换.(完)

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