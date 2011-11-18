〔中国钢铁〕11月上旬粗钢日产降至年内最低,後期或小幅回升(更新版)

(新增更多分析和背景)

* 11月上旬粗钢日产创年内新低

* 受钢材需求走弱以及钢厂集中检修等影响

* 後期粗钢产量料小幅回升

路透北京11月18日电---中国粗钢日产量降至今年内新低.中钢协周五称,其估算11月上旬粗钢日均产量为166.4万吨,环比降3.1%,创下年内新低,亦较6月的年内新高降逾17%.

分析师称,粗钢产量减少主要原因仍是10月中下旬开始的钢厂集中检修的持续影响,而钢价下跌以及钢材需求进入淡季亦打击钢厂生产的积极性.不过,随着钢价小幅回涨,未来粗钢产量有望自低位回升.

中国联合钢铁网分析师胡正武称,近期矿石价格止跌回升,加上钢材中间需求有所释放,特别是前段时间检修造成部分资源紧缺.

他称,各地钢价出现小幅反弹,中小钢厂复工意愿有所增强,後期粗钢产量有可能在低位略微徘徊後再次出现回升势头.

冠通期货钢材分析师刘晨对于钢材後市需求并不很悲观,他认为,终端需求萎缩是存在的,但这种状况不会维持很久,整体应该不成问题,最近矿石价格自底部的每吨120美元上涨至145美元左右,就显示钢厂对矿石的需求在回升.

"估计11月中旬和下旬的粗钢日产量会有所回升,但反弹的幅度估计比较有限."刘晨称,从目前的情况来看,民营钢厂的复工率较高,而大型国有钢厂的复工率还没有上来.

以下是自今年年初至今的中钢协旬报中公布的旬日产量以及环比数据一览(单位为百万吨):

日均产量 环比(%)

11月上旬 1.664 -3.1

10月下旬 1.717 -4.6

10月中旬 1.799 -2.0

10月上旬 1.836 -4.8

9月下旬 1.930 +0.6

9月中旬 1.919 -2.3

9月上旬 1.964 +3.1

8月下旬 1.905 -2.2

8月中旬 1.947 +0.3

8月上旬 1.942 +0.4

7月下旬 1.935 -0.7

7月中旬 1.950 -0.3

7月上旬 1.955 -3.1

6月下旬 2.018 +3.2

6月中旬 1.955 -0.6

6月上旬 1.967 +2.7

5月下旬 1.915 +3.5

5月中旬 1.984 +1.9

5月上旬 1.947 +0.3

4月下旬 1.941 +1.9

4月中旬 1.904 -1.1

4月上旬 1.933 +0.6

3月下旬 1.922 -1.2

3月中旬 1.945 +2.2

3月上旬 1.903 -0.4

2月下旬 1.912 +5.4

2月中旬 1.814 +1.5

2月上旬 1.787 +4.5

1月下旬 1.710 +0.9

1月中旬 1.695 -5.5

1月上旬 1.794 +3.5(完)