〔中国债市〕现券收益率波动不大,短线料震荡整理以待更多利好出台

路透上海11月18日电---中国银行间债市现券收益率周五波动不大.午後资金面紧张程度有所缓解,卖压相对减弱,但投资者心态仍保持谨慎,因未来资金和政策面均面临一些不确定性.

交易员表示,市场关注的焦点在于央行如何兑现货币政策微调的口号,如果没有类似下降存款准备金率的实质措施出台,投资者做多的动能将受到一定抑制.然而,在通胀回落和宏观经济增速出现放缓的基本面下,现券收益率也不具备大幅反弹的诱因.

"今天的波动不是很大,下午的资金状况比昨天还要好一点",上海一位券商交易员说,"至于下周,还真不好判断,但总体来讲,无论哪个方面也不会支持收益率拼命往上走的."

北京一位银行交易员也指出,货币政策微调的基调已经定下,接下来关键在于如何微调.扩大信贷规模,降低市场利率,这都需要一个相对宽松的市场资金面.

他称,市场有预期会调降存款准备金率,但如果近期没有付诸实施的话,月底前的资金面不会有很明显的宽松.

中国银行间市场周五质押式回购利率CN1DRP=CFXS持续攀高,七天期品种盘间波动剧烈.部分大型银行筹措跨月资金令市场情绪紧绷,预计月底前资金情况仍偏紧.[ID:nCN1228268]

中国央行周三发布的报告称,国内经济潜在的增长水平将逐步趋缓,将把握好政策的力度和节奏,适时适度进行预调微调.报告还称,物价调控不能松懈;并合理利用利率等价格调控手段,管理通胀预期;继续实施差别准备金动态调整举措等.[ID:nCN1223034]

中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小,7月CPI涨幅曾创37个月峰值的6.5%.

剩馀期限一年的央票1101088券CN1101088=CFXS成交居首,收报96.6216元,对应收益率3.4950%,成交额为174.18亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.4369 3.7072

上日 3.2460 3.5623

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5090/3.4527

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6137/2.5520

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5911/3.5146 (完)

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