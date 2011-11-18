〔欧洲金融〕欧洲央行已秘密地将每周购债上限设定在200亿欧元--报载

路透柏林11月18日电---周五出版的德国法兰克福汇报称,欧洲央行已秘密地将其购买欧元区主权债的每周上限设定在约200亿欧元(270亿美元).

该报未披露消息来源的细节,但称相关限制从2010年购债计划启动以来一直存在,但目前为止处于保密状态.

该报称,欧洲央行内部对购债策略的疑虑不断升温,已促使该央行将这一上限调低至200亿欧元,但未说明之前的上限是多少.

欧洲央行拒绝对该报导置评.(完)