《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月18日电---以下为摩根大通分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
日圆交叉盘:尽管美元/日圆维持在近期区间,我们认为汇价可能继续走低.关键焦点仍在于日圆交叉盘.
在跌破104.75日圆的关键支撑後,要注意到欧元/日圆应维持短期偏于下档.跌破上述支撑位显示进行更深下跌的风险加大.当前关注103.30日圆,跌破此处可能会重探10月低点.
另外澳元/日圆也跌破重要的77.50日圆支撑,显示深度回撤的风险加大.
澳元/美元:跌破1.0070/00美元的关键支撑区域,符合短期偏空的风险,当前关注点转至0.9910/00美元区间.
新西兰元/美元:昨日跌破0.7620美元的关键支撑,2010年趋势线显示更加後市疲软,且会重探关键的10月低点0.7469美元.(完)
--编译 田建华;审校 张涛
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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