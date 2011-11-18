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市场报道 | 2011年 11月 18日 星期五 17:11 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦11月18日电---以下为摩根大通分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

日圆交叉盘:尽管美元/日圆维持在近期区间,我们认为汇价可能继续走低.关键焦点仍在于日圆交叉盘.

在跌破104.75日圆的关键支撑後,要注意到欧元/日圆应维持短期偏于下档.跌破上述支撑位显示进行更深下跌的风险加大.当前关注103.30日圆,跌破此处可能会重探10月低点.

另外澳元/日圆也跌破重要的77.50日圆支撑,显示深度回撤的风险加大.

澳元/美元:跌破1.0070/00美元的关键支撑区域,符合短期偏空的风险,当前关注点转至0.9910/00美元区间.

新西兰元/美元:昨日跌破0.7620美元的关键支撑,2010年趋势线显示更加後市疲软,且会重探关键的10月低点0.7469美元.(完)

--编译 田建华;审校 张涛

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