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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 16:50 BJT

〔中国新债〕东方财信集团下周三起发18亿元固息企业债,期限七年

路透上海11月18日电---中国天津东方财信投资集团有限公司周五公告称,将于下周三(23日)

起发行18亿元人民币固息企业债,期限七年.

具体条款如下:

发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)

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东方财信集团 18 7 11/22簿记建档 AA+ 11/23-11/29 中信建投证券

=====================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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