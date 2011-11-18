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债券 | 2011年 11月 18日 星期五 17:01 BJT

〔标题新闻〕欧洲主权债危机可能引发的全球经济放缓,将不会削弱原油需求--沙特阿美执行长

注:沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nR4E7JQ02R]

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