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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 17:10 BJT

《外汇动态》高风险澳元跌破平价,因投资人风险意愿消散带来压力

0652GMT---澳元兑美元AUD=D4接近一个月低位0.9964美元,因风险意愿消退给澳元带来压力.一位交易商表示,他认为外汇储备经理正在避免增加对澳元的持仓,直到欧元区局势有所平静.(完)

--编译 洪曦;审校 王洋

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