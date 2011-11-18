美国官员称接触缅甸“不为包围中国”

(本文由路透中文网编译提供)

路透印尼努沙杜瓦11月18日电---美国官员周五称，不应将美国决定接触缅甸，视为包围或克制中国的企图，而是应受到中国政府欢迎的一个进步。

美国官员强调，他们将就接触缅甸一事，与中国进行紧密地磋商。奥巴马总统此前宣布，将派国务卿希拉里访问缅甸。

一位要求匿名的美国官员称，缅甸局势稳定，能更好地融入国际社会，也符合中国的利益。

“这关乎的是缅甸，与中国无关，”这位官员说。

许多分析师称，美国不断向中国周边国家施加影响力，让中国越发感到不安。（完）