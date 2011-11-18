美国官员称接触缅甸“不为包围中国”

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透印尼努沙杜瓦11月18日电---美国官员周五称，不应将美国决定接触缅甸，视为包围或克制中国的企图，而是应受到中国政府欢迎的一个进步。
美国官员强调，他们将就接触缅甸一事，与中国进行紧密地磋商。奥巴马总统此前宣布，将派国务卿希拉里访问缅甸。
一位要求匿名的美国官员称，缅甸局势稳定，能更好地融入国际社会，也符合中国的利益。
“这关乎的是缅甸，与中国无关，”这位官员说。
许多分析师称，美国不断向中国周边国家施加影响力，让中国越发感到不安。（完）
--编译：侯雪苹;发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。