《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的11月14日-11月18日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元CNY=CFXS当周震荡小跌,中间价在月初创汇改来新高後持续走弱,加之美元

指数表现强势,均对人民币即期汇价形成压制,而中国官方频频做出维稳人民币的表态,令升

值预期有所弱化,短期内人民币料将维持整理走势.[CNY/CN-PMF]

公开市场操作:

--中国央行当周转为净回笼资金20亿元人民币,因一二级市场存在套利空间,机构对一年期央

票需求激增,发行量扩大而到期量又偏少,最终形成被动净回笼.

业内人士并认为,此并非政策转向的信号,考虑到一年期央票发行利率已低于同期定存利率,

料未来将持稳一段时间.[CN/MMTCN]

债市:

--银行间债市当周步入修正走势,现券收益率止跌反弹.因前期市场累积了较多获利盘,且投资

人也在谨慎判断目前的收益率水平是否已透支了相关利好.另外,短期资金面的波动也加剧抛

压,多数分析师认为,在通胀回落和货币政策微调预期都相对明确的大背景下,市场调整幅度预

计不大.[CN/CN]

--票据转贴利率当周低位徘徊,信贷闸门有所放松令银行的收票需求仍不减,但随着利率水平

的下滑,资金成本的支撑作用逐渐显露,如果货币政策没有进一步放松,转贴利率短期内下行

动力趋弱.[CN/CPCN]

股市:

--沪综指.SSEC在周初收升後连跌三日,收于近四周新低,周跌幅为2.6%,金融和地产等权重

股在本周大部分时段下挫拖累大盘.欧债危机难缓解,流动性改善的预期迟迟未兑现,基本面又

少利好,令大盘上攻乏力,短线或维持震荡寻底格局.[.SSCN]

期市:

--沪铜价格当周冲高回落.希腊和意大利相继任命了新的领导人,且有望推出撙节举措来避免

爆发欧元区及全球金融危机.该消息在周初一度刺激铜价大反弹,不过,笼罩在投资人心头的欧

债疑云始终难以消散,并持续累及铜价走势.沪铜主要合约SCFc3周五收报55,550元,较上周五

跌60元.[MET/LCN]

黄金:

--国内黄金价格当周震荡走跌,因担心欧洲债务危机恶化,且受国际美元强势拖累.国内主要现

货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报353.28元人民币,全周跌逾7.8元;期金主要合约SHAUM2

收报353.56元,大跌9.34元.(完)