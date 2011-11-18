《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月18日电---以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:预料中的小幅盘整如今果真出现,因此今日下档风险相当高.若跌破1.3437,则市场将脱离小时图上的空头三角型态,预计将重返跌势,并将下探1.3346美元.
澳元/美元:在连两日收在55日均线区间下方後,确认重返空头走势.再加上中国股市在过去几天大跌,汇价肯定会走贬.
欧元/日圆:从48小时的表现看来,汇价将会走跌(跌向新的趋势低位).欧元停留在104.77日圆下方的时间愈长,就愈有可能持续下挫.而小时图上的空头三角型态,则强烈暗示在今天或最晚在周一前,汇价将会走贬.
纽约 当日 今年来 2010年
0839GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3495 1.3459 +0.27 +0.88 1.3377
美元/日圆 JPY= 76.78 76.97 -0.25 -5.39 81.15
欧元/日圆 EURJPY=R 103.61 103.55 +0.06 -4.59 108.60
美元/瑞郎 CHF= 0.9175 0.9215 -0.43 -1.71 0.9335
英镑/美元 GBP= 1.5793 1.5750 +0.27 +1.24 1.5599
美元/加元 CAD= 1.0282 1.0290 -0.08 +3.16 0.9967
澳元/美元 AUD= 0.9996 0.9993 +0.03 -2.03 1.0203
新西兰元/美元 NZD= 0.7588 0.7579 +0.12 -2.61 0.7791
澳元/日圆 AUDJPY=R 76.750 76.880 -0.17 -7.61 83.070
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 58.240 58.360 -0.21 -7.92 63.250
英镑/日圆 GBPJPY=R 121.26 121.24 +0.02 -4.26 126.66
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3161 1.3170 -0.07 +0.34 1.3117
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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 龚芳;审校 田建华
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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