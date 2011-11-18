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市场报道 | 2011年 11月 18日 星期五 17:15 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦11月18日电---以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:预料中的小幅盘整如今果真出现,因此今日下档风险相当高.若跌破1.3437,则市场将脱离小时图上的空头三角型态,预计将重返跌势,并将下探1.3346美元.

澳元/美元:在连两日收在55日均线区间下方後,确认重返空头走势.再加上中国股市在过去几天大跌,汇价肯定会走贬.

欧元/日圆:从48小时的表现看来,汇价将会走跌(跌向新的趋势低位).欧元停留在104.77日圆下方的时间愈长,就愈有可能持续下挫.而小时图上的空头三角型态,则强烈暗示在今天或最晚在周一前,汇价将会走贬.

纽约 当日 今年来 2010年

0839GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3495 1.3459 +0.27 +0.88 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.78 76.97 -0.25 -5.39 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 103.61 103.55 +0.06 -4.59 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.9175 0.9215 -0.43 -1.71 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5793 1.5750 +0.27 +1.24 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0282 1.0290 -0.08 +3.16 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9996 0.9993 +0.03 -2.03 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.7588 0.7579 +0.12 -2.61 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 76.750 76.880 -0.17 -7.61 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 58.240 58.360 -0.21 -7.92 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 121.26 121.24 +0.02 -4.26 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3161 1.3170 -0.07 +0.34 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 龚芳;审校 田建华

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