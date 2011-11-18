《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

欧元/美元:预料中的小幅盘整如今果真出现,因此今日下档风险相当高.若跌破1.3437,则市场将脱离小时图上的空头三角型态,预计将重返跌势,并将下探1.3346美元.

欧元/日圆:从48小时的表现看来,汇价将会走跌(跌向新的趋势低位).欧元停留在104.77日圆下方的时间愈长,就愈有可能持续下挫.而小时图上的空头三角型态,则强烈暗示在今天或最晚在周一前,汇价将会走贬.