〔路透调查〕欧洲央行很快采取量化宽松政策的机率接近50%

路透伦敦11月18日电---路透调查显示,欧洲央行可能很快屈服外界压力,开始大印钞票,阻止欧债危机进一步升级.受访者认为,欧洲央行采取量化宽松政策的可能性接近50%.

本周进行的此次调查在欧洲和美国两地访问了50位债券策略师,预估中值显示,欧洲央行被迫采取量化宽松的机率为48%.

预测欧央行将开始实施量化宽松的受访者中,大多数认为实施这一政策的时间将在2012年3月前.

49位受访分析师中有25位预计,欧洲央行将发挥更大作用,并将充当最後贷款人角色,向各国政府提供紧急贷款.

"在当前关头,短期内只有欧洲央行有能力安抚市场的紧张情绪,与此同时,我们在等待二线国家政府批准改革,後者是恢复市场信心的关键,"渣打银行分析师Thomas Costerg称.