〔路透调查〕欧洲央行很快采取量化宽松政策的机率接近50%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月18日电---路透调查显示,欧洲央行可能很快屈服外界压力,开始大印钞票,阻止欧债危机进一步升级.受访者认为,欧洲央行采取量化宽松政策的可能性接近50%.
本周进行的此次调查在欧洲和美国两地访问了50位债券策略师,预估中值显示,欧洲央行被迫采取量化宽松的机率为48%.
预测欧央行将开始实施量化宽松的受访者中,大多数认为实施这一政策的时间将在2012年3月前.
49位受访分析师中有25位预计,欧洲央行将发挥更大作用,并将充当最後贷款人角色,向各国政府提供紧急贷款.
"在当前关头,短期内只有欧洲央行有能力安抚市场的紧张情绪,与此同时,我们在等待二线国家政府批准改革,後者是恢复市场信心的关键,"渣打银行分析师Thomas Costerg称.
当前欧债危机从二线国家蔓延至欧洲核心国家,加剧了当局采取更大胆行动的压力.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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