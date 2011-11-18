〔德国金融〕银行业所需资本可能远超最初预估--消息人士

路透法兰克福11月18日电---德国监管部门的消息人士和银行业消息人士透露,德国银行业所需资本可能明显多于两周前进行压力测试後所最初预估的52亿欧元.

他们向路透称,根据欧洲银行业管理局(EBA)的最新计算结果,要想在2012年中前达到资本金比例要求,所需填补的资本缺口可能增至逾100亿欧元.

新计算结果基于欧洲70家最大银行的新数据."需要增加的资本规模将不是小数目,"一名消息人士称,"对许多银行而言,可能面临意外的不利局面."

EBA上个月称,欧洲银行业需要筹集1,060亿欧元,来重振银行业信心,但表示将在11月给出每家银行所需资本的最终数据.消息人士称,以上详情将在周五公布.(完)