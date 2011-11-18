〔中港股市〕恒指连续第三周录得跌幅,沪综指收在四周低位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒指收低1.7%,周线收低3.4%
* 指标股指守在技术支撑位上方
* 据基本情景假设,中国房地产市场将软着陆--汇控分析师
路透香港11月18日电---香港股市周五收低1.7%,周线跌幅达3.4%,市场避险情绪加剧,以及对中国政府放宽货币政策的乐观人气下降,冲击中资能源、金融和地产类股.
指标股指在清淡交投中守在技术支撑位上方,限制大盘跌势.港股成交额降至四周低点,周线连续第三周收低.
除了对欧债危机扩散的担忧外,有迹象显示中国只会选择性地放宽政策,而非进行全面降息,此亦损及股市人气.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。