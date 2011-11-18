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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 18:11 BJT

〔中港股市〕恒指连续第三周录得跌幅,沪综指收在四周低位

* 恒指收低1.7%,周线收低3.4%

* 指标股指守在技术支撑位上方

* 据基本情景假设,中国房地产市场将软着陆--汇控分析师

路透香港11月18日电---香港股市周五收低1.7%,周线跌幅达3.4%,市场避险情绪加剧,以及对中国政府放宽货币政策的乐观人气下降,冲击中资能源、金融和地产类股.

指标股指在清淡交投中守在技术支撑位上方,限制大盘跌势.港股成交额降至四周低点,周线连续第三周收低.

除了对欧债危机扩散的担忧外,有迹象显示中国只会选择性地放宽政策,而非进行全面降息,此亦损及股市人气.

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