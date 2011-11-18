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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 18:22 BJT

〔亚洲橡胶〕11月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月18日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

11月 254.9 N.a. 254.9 14

12月 258.4 11 263.2 1

1月 262.2 17 263.2 14

2月 267.1 122 267.2 21

3月 270.9 549 270.7 43

4月 273.5 7574 273.3 680

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜; 审校 白云

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