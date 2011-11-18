〔希腊财政〕若实施债券互换2012年赤字与GDP之比料为5.4%--预算计划

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透雅典11月18日电---根据希腊政府周五向议会递交的最终预算计划:
* 预计若实施债券互换则赤字与GDP之比为5.4%,若不实施则该比例为6.7%
* 预计2011年赤字与GDP之比为9.0%,与上次政府预估一致
* 预计希腊实质GDP在今年萎缩5.5%,明年萎缩2.8%
* 预计若实施债券互换则明年债务与GDP之比为145.5%达至3,093亿欧元.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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