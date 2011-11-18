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市场报道 | 2011年 11月 18日 星期五 18:53 BJT

〔希腊财政〕若实施债券互换2012年赤字与GDP之比料为5.4%--预算计划

路透雅典11月18日电---根据希腊政府周五向议会递交的最终预算计划:

* 预计若实施债券互换则赤字与GDP之比为5.4%,若不实施则该比例为6.7%

* 预计2011年赤字与GDP之比为9.0%,与上次政府预估一致

* 预计希腊实质GDP在今年萎缩5.5%,明年萎缩2.8%

* 预计若实施债券互换则明年债务与GDP之比为145.5%达至3,093亿欧元.(完)

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