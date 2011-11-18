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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 18:44 BJT

〔东南亚股市〕延续跌势,欧洲债务危机令投资者出脱风险较高资产

路透曼谷11月18日电---东南亚股市周五下跌,金融类股拖累大盘,因欧洲债务危机令投资者减少持有风险较高的资产.

多数市场本周延续下跌,因投资者认为近期欧债问题迎来解决方案的可能性不大,同时亦担心欧洲面临资金枯竭.

经纪商称,全球经济不确定性打压了新兴经济体强劲成长的希望,同时东南亚企业较佳的季报也没能带来太多提振作用.

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