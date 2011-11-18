〔东南亚股市〕延续跌势,欧洲债务危机令投资者出脱风险较高资产

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷11月18日电---东南亚股市周五下跌,金融类股拖累大盘,因欧洲债务危机令投资者减少持有风险较高的资产.
多数市场本周延续下跌,因投资者认为近期欧债问题迎来解决方案的可能性不大,同时亦担心欧洲面临资金枯竭.
经纪商称,全球经济不确定性打压了新兴经济体强劲成长的希望,同时东南亚企业较佳的季报也没能带来太多提振作用.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。