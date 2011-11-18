〔中国证券〕证监会称退市改革将在创业板试行,方案近期将公开徵求意见

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月18日电---中国证监会有关负责人周五称,退市制度改革将先在创业板探索试行,相关方案将在近期向社会公开徵求意见.
中国证券报旗下的中证网报导称,深交所提出了创业板退市制度初步方案,证监会将在这一方案基础上进行完善.
报导还提到,证监会还将发布创业板非公开发行公司债的相关办法.这意味着创业板再融资即将开闸,有利于抑制创业板公司IPO时一次募足资金的冲动.
报导援引证监会负责人表示,创业板非公开发行公司债时,发行对象限定在10人以内,创业板定向债不进行公开转让.深圳证券交易所将为转让提供一定的服务.
在创业板推出两周年不久後,创业板退市制度即将推出,此举料可震慑垃圾股的过度投机与炒作,也可杜绝垃圾股重组的炒"壳"游戏.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。