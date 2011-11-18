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债券 | 2011年 11月 18日 星期五 19:11 BJT

〔标题新闻〕量化宽松并非是解决欧元区问题的良丹妙药,其效果也未经证实--冈萨雷斯-帕拉莫

冈萨雷斯-帕拉莫为欧洲央行执委会成员

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