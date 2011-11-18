〔马来西亚期市〕棕榈油期货升至五个月高位,受降雨天气支撑

路透雅加达11月18日电---马来西亚棕榈油期货周五延续盘初的涨势,触及五个月高位.由于中国需求强劲且预期产量将下滑,市场受到支撑,不过欧元区债务危机因素限制了涨幅.

指标1月棕榈油合约FCPOc3收高1.1%,结算价报3,248马币(林吉特).盘中稍早该合约触及3,270马币,为6月15日以来最高.

1月期约成交21,790口,周四成交为22,387口.

"这几天一直在下雨,支撑了棕榈油价格"一吉隆坡交易员称,"北部地区降雨很多."

他还预计价格将下滑,因欧债危机引发了对于全球衰退即将来临的担忧,不过中国的买盘或限制下档空间.

指标棕榈油期货价格自10月初创下2,800马币下方的低点之後,已上涨了约18%,本周涨幅约为4%.