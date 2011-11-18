〔国际油市〕亚洲石脑油价格下跌,裂解价差从两周高位回落

一些交易商依然寄望冬季需求将维持液化石油气(LPG)价格在高位,这也是导致一北亚买家取消交易的主要原因.

一交易员称,"中国或开始展现一些进口石化产品的兴趣,因他们库存可能不多了,且中国很长时间没有进口了."