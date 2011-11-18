版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 20:18 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油价格下跌,裂解价差从两周高位回落

路透新加坡11月18日电---周五亚洲石脑油价格收在两周低位,裂解价差触及两周高位後回落.

一些交易商依然寄望冬季需求将维持液化石油气(LPG)价格在高位,这也是导致一北亚买家取消交易的主要原因.

一交易员称,"中国或开始展现一些进口石化产品的兴趣,因他们库存可能不多了,且中国很长时间没有进口了."

不是所有交易商都持此看法,反对人士称中国或国内供应充足可以满足塑料需求.

Kenya买入两船汽油船货,总计8.2万吨左右,船期为1-2月,每吨溢价20.85美元.

该公司此前买入11-12月船期的8,0205吨汽油.

日本公开规格1月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格跌25.00美元至每吨869.50美元,为11月3日以来最高.

12月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK跌4.45美元,至每吨52.68美元.

油品 价格 上日价格 变动

2012年1月石脑油NAF-1H-TYO 869.00/870.00 894.50 -25.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 94.17/94.27 97.00 -2.78

97号现货汽油GL97-SIN 111.75/111.85 115.30 -3.50

95号现货汽油GL95-SIN 109.75/109.85 112.45 -2.65

92号现货汽油GL92-SIN 107.80/107.90 110.80 -2.95

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 13.58/13.68 13.80 -0.17(完)

--编译 田建华;审校 王洋

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐