〔伦敦美债〕公债价格下跌,受获利了结打压

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦11月18日电---美国10年期公债价格下跌,此前欧洲央行买入二线国家公债缓和了对于欧债危机的担忧,本国债务危机扩散的威胁和融资紧张态势还是支撑了债市.
交易员表示,欧洲央行(ECB)大举买入意大利公债,以帮助降低融资成本.此外ECB也买入了西班牙公债.
但市场依旧谨慎,此前西班牙于周四进行的10年期公债标售,借款成本升至1997年以来的最高.法国标售的中期国债的收益率也大幅攀升.
指标10年期公债价格US10YT=RR下跌7/32,收益率(殖利率)约报1.99%.10年期美债期货TYv1下跌6/32至130.20.
一位交易员说:"美国公债下跌但幅度不大.在欧洲央行买债之後,今天的走势受到了获利了结的影响,市场的风险意愿似乎有些增强."
"但交投清淡,欧元区债务危机还在持续,我也预计货币市场上也会有资金紧张的状况,这些因素都将在年底前支撑美国公债市场,"他说.
尽管欧洲央行买进二线国家的公债,美国经济也显露出走强的迹象,但欧债危机还是引发了对于年底前出现资金压力的担忧,这在未来数周将支撑美国公债价格.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
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